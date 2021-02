Três dias após a morte de Jorge vi, a Inglaterra não bradava como de costume “O Rei morreu; viva o Rei”, mas antes “O Rei morreu; viva a Rainha”. Rainha Isabel II, que ainda está confortavelmente instalada no trono, apesar da sua provecta idade.

Albert Frederick Arthur George morreu em Norfolk, no dia 6 de fevereiro de 1952, vítima de um cancro num pulmão, ele que fumava como uma chaminé. Foi encontrado sem vida no seu quarto, acabado de sofrer uma trombose coronária quando tinha apenas 56 anos. Isabel, segunda do nome, estava em viagem oficial à colónia do Quénia e viu-se obrigada a regressar a Londres.

O funeral estava marcado para dia 9. Depositado inicialmente na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, o seu cadáver foi transportado com pompa e circunstância digna de Elgar para Westminster Hall. Aí, na Capela de São Jorge, ouviram-se as palavras derradeiras sobre o falecido.

