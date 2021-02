Como analisa os apoios que têm sido dados pelo Governo?

Neste momento, não há muita agilidade. Estamos numa situação extremamente difícil. Difícil no sentido em que as interpretações começam a colidir umas com as outras. Infelizmente, em vez de se estar mais ágil, nesta altura estamos com muitos problemas. O Apoiar.pt fechou repentinamente sem se perceber muito bem porquê. Por exemplo, foi dada a expectativa a quem tinha capitais próprios negativos que poderia resolver a sua situação – e isto demora algum tempo a fazer os registos, etc. – e, de repente, defraudam completamente as expectativas de quem estava a pensar que podia concorrer. Na sexta-feira, um aviso ao final do dia deu conta de que terminou. Não se consegue perceber porquê. Nas candidaturas, nunca há pré-aviso. Tínhamos conhecimento de que ainda havia plafonds. Não me parece nada claro nem transparente este encerramento repentino. De repente, põem um aviso à noite a dizer que à meia-noite fecha.

Mas é normal isso acontecer?

As candidaturas é assim que funcionam, mas não estamos a falar de uma candidatura normal, de um apoio ao investimento. Estamos a falar de um programa para que as empresas não fechem. Há aqui qualquer coisa estranha. Depois, o Apoiar Rendas, que era um excelente apoio, trouxe uma série de complicações associadas e que vão além da legalidade. Como tal, não nos parecem corretas. Acho que o Governo e o Ministério da Economia têm de se concentrar para saber se querem ou não ajudar as empresas. Não podem criar expectativas e depois não corresponderem às mesmas. Mais vale dizer ‘não, isto não existe ou não se vai dar’. Quando se fala que há um apoio às rendas, isso é muito generalizado. De repente foram criadas uma série de injustiças nas suas atribuições, em que para as mesmas situações têm enquadramentos fiscais diferentes e, como tal, têm recibos e documentos diferentes de suporte, o que pode pôr em causa o recebimento dessa verba, causando injustiças em situações idênticas. Parece uma falta de coerência naquilo que se pretendia. Por exemplo, no caso dos empresários em nome individual sem contabilidade organizada, na portaria não diz que não têm de ter trabalhadores e no aviso dizem que têm de ter. Ora, a renda é um custo que existe sempre, quer se tenha trabalhadores ou não. Não faz qualquer sentido esta ligação e, ainda por cima, não estando na portaria, parece-nos ilegal que estejam a exigir esta condição. Acho que nesta altura há muita informação que não é coerente, há muitas situação de interpretações que não cumprem o objetivo principal, que é ajudar as empresas a sobreviver, e acho que o Governo tem de se centrar nisso: quer ou não quer ajudar as empresas? Com rigor mas, acima de tudo, também com aplicação das situações à realidade do país. E acho que anda um bocadinho à deriva. Está aqui tudo um bocadinho baralhado, numa altura em que as empresas precisam é de clareza, simplicidade. As empresas estão na pior situação desde o princípio da pandemia e, nestes últimos dias, as coisas complicaram-se imenso, desnecessariamente.

