Há rumores sobre a abertura da restauração no final de abril. Estava à espera?

Em termos de reabertura não sabemos o que vai acontecer. E relativamente aos temas de medidas sanitárias temos dito sempre desde a primeira hora que não temos informação suficiente nem conhecimento técnico para dizer se as medidas são adequadas ou não. Mas compete-nos dizer outra coisa: o setor não pode ficar encerrado como está durante mais algum tempo sem sabermos exatamente quanto temos de apoios que nos permitam aguentar esta tragédia. Acabámos de concluir o nosso inquérito relativo ao mês de janeiro (ver páginas 16/19) e evidencia que há empresas no limite da sobrevivência. Demonstra que os apoios não estão a chegar, são insuficientes, e não estão a conseguir aguentar empresas e postos de trabalho, que aquilo que nos preocupa muito. Metade do setor está com atividade totalmente encerrada não funcionando sequer em take-away e delivery. O cenário é catastrófico. Na passada sexta-feira já fecharam apoios importantíssimos a fundo perdido para o setor. O Apoiar.pt já está encerrado. O Apoiar Rendas era muito importante antes do confinamento, mas agora com o confinamento precisamos que nos ajudem a pagar a renda porque os estabelecimentos estão encerrados e a faturação é zero. Isto é a prova do que a AHRESP tem dito: os apoios acabam por vir tarde, são escassos e não estão a chegar às empresas todas. Os apoios encontram-se dispersos, têm demasiadas vírgulas e são demasiado complexos para que estas empresas e pequenos empresários ­ que representam 95% do tecido empresarial, os percebam. Alguns não conseguem aceder e outros são postos de parte porque não são elegíveis. Há uma fatia grande que está a ficar para trás. Temos proposto ao Governo que era urgente pensarmos num mecanismo único de apoio às empresas que permitisse de uma só vez de forma simplificada e concentrada através de uma única candidatura as empresas pudessem recorrer a apoios em vez de termos não sei quantas candidaturas dispersas cada uma com regulamentos diferentes e condições de acessibilidade diferentes. Ainda não tivemos resposta desta nossa proposta e, além disso, é preciso reforçar os apoios. Apoios importantes já esgotaram e as empresas continuam encerradas e continuam sem faturar. Até quando vão aguentar?

Mas ainda há fundos do programa Apoiar?

Tenho empresas a quererem concorrer e não estão a conseguir. Segundo a informação que está disponível no site do Compete 2020 é que esgotou a votação. Não temos outra informação. Mas os apoios precisam de estar disponíveis porque as empresas estão encerradas. Como digo, 50% nem sequer em take-away ou em delivery estão a funcionar porque não é rentável e os custos associados a essas operações têm comissões que têm que ser pagas às plataformas e muitos dos estabelecimentos não têm essa capacidade, nem rentabilidade para isso e optam por encerrar totalmente o estabelecimento.

