Incerteza, medo, desespero. Três palavras de ordem que, neste momento, atacam o setor da restauração. Um primeiro confinamento difícil, várias restrições duras no momento de reabertura e, agora, a braços com um segundo confinamento e a possibilidade de poderem voltar a abrir portas só no final de abril faz disparar todos os alarmes. Ainda não há qualquer garantia por parte do Governo, mas os responsáveis do setor admitem ao i que já estão à espera do pior cenário, nestes tempos de incerteza. Os gritos de desespero surgem um pouco por todo o lado, principalmente numa altura em que não se vê uma luz ao fundo do túnel.

É o caso de Helena Maria, proprietária de um café em Lisboa. Ao i, a responsável afirma que as vendas caíram muito mas houve medidas que vieram piorar o cenário. “Com a medida de não se poder vender bebidas, incluindo café, pior ainda”, lamenta. Dos quatro café existentes naquela zona, apenas o seu continua aberto. Não tinha outra hipótese. “Vivemos do que fazemos e não podemos mesmo fechar pois ficamos automaticamente sem sustento”. Só que as contas não tiram férias nem apanham vírus. “As rendas e as contas em atraso já são mais que muitas. Ainda não recuperámos do primeiro confinamento e já estamos a viver o segundo”, diz.

Dependendo dos dias, as perdas rondam os 50-70%. Mas encerrar não é solução. “Nunca pensámos encerrar. Estamos a tentar manter o barco mesmo com dívidas por pagar porque vivemos ambos do mesmo negócio, temos uma filha para criar à espera de um milagre talvez enquanto se conseguir comer”.

Questionada sobre os apoios, Helena Maria não tem dúvidas: “Essa parte é para rir”. E justifica: “No primeiro confinamento pedi várias vezes as tão faladas moratórias e todas me eram negadas”. Só passados dois meses e meio conseguiu ter acesso a este apoio.

