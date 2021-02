“Em primeiro lugar, existe um horário de referência em portaria que é executado pela norma de execução permanente. O Comando Geral tem poderes em situações bem definidas e argumentadas e pode alterar o sistema numa situação destas. Mas não achamos correto que haja discrepâncias ao nível nacional. A Guarda é só uma”, começou por explicar César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda da GNR (APG/GNR).

O responsável referia-se à portaria que regulamentou o horário de referência semanal dos militares da GNR, definindo que o “período máximo de trabalho dos militares da Guarda é de 40 horas semanais”, mencionada na comunicação que o comandante-geral suplente Nuno Pires da Silva enviou aos comandantes, diretores e chefes da GNR, datada de 31 de janeiro, documento confidencial ao qual o i teve acesso.

Nesta missiva lê-se que “tendo em conta a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres, podem os Comandantes dos Comandos Territoriais das Unidades com fronteira terrestre suspender” esta portaria, “permitindo o aumento do tempo de serviço diário até ao máximo de doze horas, possibilitando, assim, o aumento do quantitativo de militares em gozo simultâneo de dias de descanso e o acréscimo no número desses dias”.

De pé na fronteira durante 12 horas

Contudo, na ótica do cabo ao serviço do posto de Lever, em Vila Nova de Gaia, “ao nível nacional, os profissionais não podem ficar prejudicados porque em determinados locais são mais necessários recursos humanos”. Esta possibilidade leva a que “os comandantes das unidades possam decidir aquilo que acharem melhor e isso traz muitas desigualdades, porque um faz de uma forma e outro pode fazer de outra”.

