Sport Lisboa e Benfica venceu Famalicão por 2-0 no Estádio da Luz a contar para a 18º jornada da I Liga. Como prometido, Jorge Jesus já marcou a sua presença nas rédeas do banco dos encarnados, após lhe ter sido diagnosticada uma infeção respiratória derivada do contágio por covid-19. Do outro lado, esteve o treinador Silas que está apenas há dois jogos, contando com esta jornada, no comando dos famalicenses.

Foram precisos sete minutos para Darwin Nunez (3’) e Otamendi (7’) marcarem os golos da vitória no Estádio da Luz.

Com uma jogada individual de Everton Cebolinha, Darwin Nunez só necessitou de direcionar a bola para a baliza de Luiz Junior. Otamendi também usufruiu do lance rematado fora da área de Taarabt para fazer a recarga e fechar o resultado logo nos primeiros dez minutos da partida.

Apesar de estar derrotado por duas bolas, a equipa do Famalicão não baixou os braços e deu muita velocidade às suas pernas, tornando assim a segunda parte do jogo mais equilibrada.

De qualquer forma, a equipa encarnada conseguiu controlar a posse de bola, ao criar linhas de passes com alguma facilidade e rapidez. Famalicão ainda fez as águias tremer com vários lances de contra-ataque.

Vamos às contas da 18º jornada do campeonato: Benfica segura-se ao 4º lugar e agarra-se ao Braga, estando empatado com os mesmos 37 pontos, e está apenas a três do FC Porto e a oito pontos do líder Sporting.