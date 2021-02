Reino Unido e UE pedem reunião de emergência na ONU para discutir situação de Myanmar

A reunião de emergência - cujo pedido é validado desde que reúna pelo menos um terço dos 47 membros do Conselho - deve ser realizada antes do início da sessão regular do Conselho de Direitos Humanos, com sede em Genebra, que arranca no dia 22 fevereiro.