O Reino Unido registou esta segunda-feira 14.104 casos do novo coronavírus e 333 vítimas mortais, de acordo com dados do Departamento de Saúde e Assistência Social britânico.

Em relação ao dia de ontem há uma diminuição no número de infeções (15.845) e do número de óbitos (373). Os novos casos têm mostrado uma tendência de descida desde o início de fevereiro e desde o final de dezembro que o registo de vítimas mortais não era tão baixo.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 3.959.784 pessoas infetadas com o novo coronavírus e 112.798 morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/NksBC7dY3d



On Monday 08 February 2021, 14,104 new cases and 333 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 12,294,006 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/8gBtyvHbSJ