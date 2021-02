Não é necessariamente por limitações na circulação, ou por falta de vontade da organização, que o jogo All-Star da NBA de 2021 está em causa. Quem se alçou para desaprovar a sua realização foram mesmo alguns dos jogadores da maior liga de basquetebol do mundo, com ênfase para LeBron James, um dos mais influentes do campeonato.

O evento deverá acontecer a 7 de março, em Atlanta, no estado norte-americano da Georgia, numa altura em que os números na região atingem em média os 5 mil novos casos de covid-19 e 112 mortes associadas por dia. Na partida, os melhores da conferência este enfrentam os melhores da conferência oeste, e as escolhas são baseadas nas votações feitas através do website da NBA, pelos fãs e pelos atuais jogadores e membros da comunicação social.

A voz mais proeminente a lançar-se contra a realização do jogo é a de LeBron James, que é dos jogadores com mais votos para participar nesta partida, a rondar os 2,2 milhões. Após a vitória dos LA Lakers na semana passada sobre os Denver Nuggets por 114-93, o ala angelino abordou a organização do jogo de “estrelas” com pouca energia e uma aparente falta de motivação. “Tenho zero energia e zero entusiasmo para o jogo All-Star deste ano”, referiu James, que disse não entender “por que é que vamos ter um jogo All-Star”.

James mostrou-se frustrado com a realização do jogo, revelando ainda que não estaria sequer a contar com ter de jogar essa partida. “Houve um período curto fora da temporada para mim e para os meus companheiros de equipa - 71 dias - e depois do início da temporada fomos informados de que não teríamos o jogo All-Star, então teríamos uma pequena pausa agradável de cinco dias, uma oportunidade para eu recalibrar para a segunda metade da temporada”, vincou o angelino. LeBron James chegou mais longe ainda, declarando o jogo como “uma chapada na cara dos jogadores”, que esperavam ter este período de descanso, e não esquecendo ainda que “estamos a lidar com uma pandemia”, e que neste momento “estaríamos a trazer toda a liga a uma cidade”. A frustração é clara, e James concluiu desabafando que se for eleito, estará lá fisicamente, “mas não mentalmente”.

A LeBron James juntaram-se vários atletas da modalidade, como Kawhi Leonard, dos LA Clippers, que não teve papas na língua. “Todos sabemos por que é que estamos a jogar”, disse, após o jogo contra os Boston Celtics, quando questionado sobre o All-Star. “É dinheiro em jogo; é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Estamos simplesmente a pôr o dinheiro por cima da saúde”, lamentou.

Na mesma onda de rejeição esteve De’Aaron Fox, dos Sacramento Kings. O jogador estrela da NBA não poupou nas críticas à organização do evento, referindo achar que “é estúpido” ir avante com a partida, aludindo a todas as medidas de segurança e de precaução que são necessárias para cada jogo, defendendo que, nesse contexto, não faz sentido realizar o jogo All-Star. “O dinheiro faz o mundo girar”, disparou Fox, que referiu ainda que, caso seja eleito para participar no jogo, o fará, mas utiliza como argumento principal, ironicamente, o facto de vir a ser alvo de uma multa no caso de não comparecer.

Kevin Durant retirado a meio de jogo A pandemia tem levado a situações bizarras em todas as áreas do mundo, e o desporto não foi exceção. As baterias de testes feitas antes das partidas, os constantes rastreios e a identificação de cadeias de transmissão têm feito parte do dia a dia das equipas profissionais de praticamente todas as modalidades existentes. Na NBA, até agora, não têm sido muitos os surtos em equipas, mas a pandemia levou recentemente a um acontecimento no mínimo caricato, com Kevin Durant como protagonista.

Acontece que o ala dos Brooklyn Nets foi retirado dos planos da equipa para a partida contra os Toronto Raptors, na sexta-feira (sábado em Portugal), primeiro ainda antes do apito inicial, e depois novamente durante o terceiro período, devido aos protocolos da NBA sobre a covid-19. Durant esteve em contacto com uma pessoa que acabou por revelar um resultado inconclusivo num teste de despiste à covid-19. Como resposta, a Liga decidiu retirar o jogador do plantel inicial, de forma a perceber se seria viável que participasse ou não. Eventualmente, foi permitido a Durant entrar no court, mas pouco durou a sua felicidade, quando no terceiro período foi retirado novamente. A pessoa com quem interagira antes da partida acabou mesmo por testar positivo à covid-19, o que levou a NBA a retirar o ala do jogo.

Instalou-se a confusão, e Durant, furioso, regressou aos balneários, tendo ainda tido tempo para publicar um tweet a dizer “Libertem-me”.

Em comunicado, Tim Frank, porta-voz da NBA, referiu que Durant tinha apresentado três testes à covid-19 com resultados negativos nas 24 horas prévias à partida, dois dos quais do tipo PCR, e na própria sexta-feira, dia do jogo.

Relembre-se que, fruto da primeira retirada de Durant do plantel inicial, o jogador viu o seu primeiro início de sempre - em 867 jogos - no banco de suplentes. Durant, que testou positivo à covid-19 em março do ano passado, e falhou três partidas em janeiro deste ano devido aos protocolos de saúde da NBA, vai agora entrar numa quarentena de sete dias, esperando-se que esteja de volta a tempo para a partida frente aos Golden State Warriors, a sua antiga equipa, no sábado (domingo em Portugal).