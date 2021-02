Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.505 novos casos de covid-19 e 196 mortes associadas à doença. Esta é a primeira vez em três semanas que o número diário de óbitos por covid-19 fica abaixo dos 200 – desde o dia 18 de janeiro, quando se registaram 167 mortes, que este número não era tão baixo.

Também o número de novos casos seguiu a linha dos últimos dias e voltou a descer, atingindo o valor mais baixo desde 28 de dezembro, quando foram registados 2.093 casos.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, o país soma agora um total acumulado de 769.919 infetados e 14.354 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada pela pandemia, tendo registado 1.760 das 2.505 novas infeções. Segue-se o Norte com 379 novos casos, o Centro com 177, o Algarve com 61 e Alentejo com 60. Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, registaram-se 58 e 10 novos casos, respetivamente.

À semelhança do número de novos casos, também foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou a maioria das mortes - a região registou 100 óbitos. No Centro ocorreram 38 óbitos, no Norte 32, no Alentejo 19 e no Algarve quatro. O arquipélago da Madeira registou três mortes.

Por outro lado, o número de internamentos voltou a aumentar pelo segundo dia consecutivo, depois de vários dias em queda. Há agora 6.344 infetados com covid internados nos hospitais portugueses, mais 96 do que ontem. Destes, 877, mais 12, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Nas últimas 24 horas mais 6.755 pessoas recuperaram da doença, elevando para 612.921 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 140.644 casos ativos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 180.905 contactos.

O boletim da DGG desta segunda-feira contém ainda informação sobre a distribuição geográfica dos casos confirmados. Os dados, com base nos casos acumulados ao longo de 14 dias por 100 mil habitantes, mostram que há menos concelhos em Portugal em risco extremo de contágio – passaram de 235 para 220. Da lista de risco extremo saíram concelhos como Albufeira, Alter do Chão, Alvito, Barrancos, Cabeceiras de Basto, Chaves, Cinfães, Constância, Crato, Entroncamento, Ferreira do Alentejo, Mação, Maia, Mortágua ou Matosinhos.

Por outro lado, concelhos como Alcoutim, Alpiarça ou Castro Verde agravaram o risco de contágio.