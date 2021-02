Algumas das estradas que dão acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão na manhã desta segunda-feira cortadas devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, informou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco à agência Lusa.

De acordo com o mesmo, às 10h15, a circulação estava proibida nos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida e Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Cruzamento do Sabugueiro.

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima dos 1200 metros desde as 3h50 de hoje e até às 00h00 de terça-feira.

Para o resto do dia de hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes no Norte e Centro e queda de neve nas terras altas do Norte e Centro".