Foi registado na madrugada desta segunda-feira um sismo de magnitude 2.7 na escala de Ritcher em Portimão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) declarou em comunicado que o acontecimento se deu às 4h28 e que o epicentro se localizou a 10 km a Sul-Sudoeste de Portimão.

O IPMA informa ainda que, até à elaboração do comunicado, "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

Já no passado sábado a região do Algarve tinha registado um sismo, dessa vez de magnitude 3.0 na escala de Ritcher, em Vila do Bispo. Foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli no concelho de Aljezur e com menor intensidade nos concelhos de Lagoa e Lagos, no distrito de Faro.