O processo-crime instaurado por José Eduardo Sampaio, antigo jogador e dirigente do Sporting, contra o jornalista Rui Santos, na sequência de dois artigos de opinião que escreveu em agosto de 2018 no jornal Record – nos quais frisou que o interesse do ex-futebolista no clube era exclusivamente “material” – foi considerado totalmente improcedente e posteriormente injustificável para o arguido ser submetido a julgamento, sabe o i. O juiz considerou que o jornalista atuou no âmbito da liberdade de expressão e imprensa, sem violar quaisquer normas constitucionais ou legais, não sendo por isso punível para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

O caso remonta à altura das eleições do clube leonino, em setembro de 2018, aquando da destituição da anterior direção presidida por Bruno de Carvalho. Para as eleições que se seguiam, ganhas por Frederico Varandas, o banqueiro José Maria Ricciardi era um dos candidatos e José Eduardo seu apoiante e escolhido para um cargo de direção caso Ricciardi fosse eleito.

