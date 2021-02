Macau está toda decorada para receber o Ano do Boi, a 12 de fevereiro, e não faltam motivos para celebrar. Mais de um ano depois de ser dos primeiros territórios onde foi detetada a covid-19, o vírus não se alastrou na antiga colónia portuguesa, onde se registaram uns meros 48 casos, praticamente todos importados. Apesar de não se sentir a mesma urgência que noutros pontos do globo, Macau até já recebeu o primeiro lote de 100 mil vacinas da Sinopharm, uma farmacêutica estatal chinesa, transportadas diretamente de Pequim, este fim de semana, para pôr fim ao pesadelo antes de começar – deverão chegar ainda lotes de vacina da Pfizer/BioNTech, bem como da AstraZeneca, num total de 400 mil doses de cada farmacêutica.

Contudo, não é por tudo estar a correr bem que Macau desapertou a vigilância e as cautelas – talvez seja por isso que tudo continua a correr bem. Nos transportes e serviços públicos continua a ser obrigatório o uso de máscara e até medição de temperatura à entrada, algo complementado com um sistema de QR Codes nestes espaços, bem como em hotéis e restaurantes. Ou seja, um código que a que se tem de fazer scanner antes de entrar num estabelecimento, que dá uma luz verde se não estivermos em contacto com ninguém infetado, luz vermelha se estivemos, e luz amarela se estivermos num período de autogestão de saúde – algo que acontecesse nos dias seguintes à quarentena obrigatória, por exemplo, obrigando a um cumprimento mais apertado das normas.

O sistema de QR code tornou-se imagem de marca do bem-sucedido combate da China à pandemia, apesar dos receios de que Pequim aproveitasse para aumentar o seu enorme controlo da população. No caso de Macau, que disfruta de grande autonomia face ao Governo central, um legado dos seus tempos de colónia portuguesa, os QR Codes têm a vantagem de ser autopreenchido e estar nas mãos das autoridades locais.

Não que seja preciso grande coisa para que os habitantes de Macau respeitem as restrições à risca, salienta Carlos Piteira, investigador do Instituto do Oriente, integrado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP). “A nível de hábitos e disciplina, eles dão lições”, explicou ao i.

