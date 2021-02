Quando abrem as escolas? Quando abre o SNS?

Entre falha nas mensagens, na preparação e no civismo, mais o frio, a variante e tudo o que dá boleia à epidemia, dezembro correu mal e janeiro foi um mês trágico em perda de vidas.

Recomeçam hoje as aulas à distância e a energia já não é a do ano passado quando se transformou a sala de casa em escola/recreio e ainda se ia fazer pão ao fim do dia. Se o cansaço condicionará tudo o resto, não haver os computadores prometidos no ano passado é o lado mais visível da falta de antecipação e das desigualdades que fazem desta nova etapa nas escolas um intervalo um pouco menos livre mas ainda assim um intervalo num ano que já tinha a difícil missão de recuperar o anterior. Se toda a gente deseja escolas abertas, seria importante haver uma análise mais transversal do ponto em que estamos e o que há fazer na preparação do desconfinamento. Entre falha nas mensagens, na preparação e no civismo, mais o frio, a variante e tudo o que dá boleia à epidemia, dezembro correu mal e janeiro foi um mês trágico em perda de vidas. Não há nada a fazer mas podem definir-se linhas vermelhas para a frente, pelo menos para os próximos meses em que não existem ainda certezas do efeito da vacina na redução das hospitalizações e estamos longe da imunidade de grupo. Esta semana haverá uma reunião no Infarmed e era importante que a análise fosse além dos RTs e contágios. É incompreensível que reunião após reunião não exista também um ponto de situação sobre os lares e as suas fragilidades e sobre o acesso à saúde no país com um todo.

