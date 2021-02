O pesadelo de Jürgen Klopp parece não acabar, e a receção ao Manchester City acabou com os visitantes a vencer por quatro bolas a uma.

Os 'citizens', que estão no topo da tabela classificativa, tiveram uma oportunidade falhada aos 37 minutos, após Gundogan falhar uma grande penalidade. O alemão não demorou, no entanto, a redimir-se, e aos 49 minutos inaugurou mesmo o marcador.

No segundo tempo, Salah bateu uma grande penalidade e atingiu a igualdade no marcador, aos 63 minutos.

A equipa de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias rapidamente se pôs novamente em vantagem, e os reds não conseguiram acompanhar o ritmo.

Aos 73 minutos, Gundogan bisou e fez o 1-2, seguindo-se uma rápida sequência de golos dos 'citizens', com Sterling a ser assistido por Bernardo Silva e a fazer o 1-3, aos 76 minutos, após um erro crasso do guarda-redes Alisson, que praticamente entregou a bola ao internacional português. Finalmente, Phil Foden, com assistência de Gabriel Jesus, fechou o marcador em 1-4, aos 83 minutos.

Com este resultado, o Manchester City atinge a décima vitória seguida na liga e mantém a liderança, ao passo que o Liverpool fica em quarto lugar, com 40 pontos, menos 10 que os líderes, que têm um jogo a menos, e conta com a segunda derrota seguida.