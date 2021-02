A Taça Hugo dos Santos, antiga Taça da Liga Profissional, vai para as mãos do FC Porto, pela quarta vez, sucedendo o Oliveirense, campeões da edição anterior.

A partida começou com o Sporting em vantagem, chegando ao intervalo com o marcador em 39-29.

Os 'dragões', no entanto, carregaram no acelerador e encurtaram a distância para o Sporting, jogando-se na última meia hora da partida o título com poucos pontos de diferença, acabando mesmo o FC Porto por sair vitorioso.

Assim, os azuis-e-brancos acumulam o quarto triunfo neste campeonato, com o SL Benfica a contar com seis troféus, e o Sporting, após esta derrota na sua estreia na final do campeonato, a ficar no lugar de vice-campeão.