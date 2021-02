As alterações climáticas podem ter impulsionado o aparecimento do novo coronavírus por contribuírem para o surgimento do habitat ideal para morcegos no sul da China, país onde foram detetados os primeiros casos de SARS-CoV-2. Esta é uma das principais conclusões de um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, publicado na revista científica Science of the Total Environment.

“As mudanças climáticas no último século tornaram o habitat na província de Yunnan, no sul da China, adequado para mais espécies de morcegos”, explica Robert Beyer, pesquisador do departamento de zoologia da Universidade de Cambridge e autor principal do estudo.

O relatório justifica que estas mudanças climáticas, que incluem aumentos de temperatura, luz solar e dióxido de carbono atmosférico, afetam o crescimento de plantas e árvores, acabando por mudar os habitats naturais de arbustos tropicais para savanas tropicais e bosques. Estas mudanças acabaram por criar “um ambiente adequado” para muitas espécies de morcegos que vivem predominantemente em florestas.

Os autores deste estudo não têm dúvidas que o número de casos de coronavírus numa zona “está intimamente ligado ao número de diferentes espécies de morcegos presentes”. O estudo descobriu ainda que outras 40 espécies de morcegos mudaram-se para a província de Yunnan, no sul da China, no século passado, “abrigando cerca de 100 tipos de coronavírus transmitidos por morcegos”. Nesse sentido, “este hotspot global é a região onde os dados genéticos sugerem que o SARS-CoV-2 pode ter surgido”, defendem os cientistas.

Beyer explicou ainda que “à medida que a mudança climática alterou os habitats, as espécies deixaram algumas áreas e mudaram-se para outras levando seus vírus consigo”. Para o cientista, essa mudança “não apenas alterou as regiões onde os vírus estão presentes, mas muito provavelmente permitiu novas interações entre animais e vírus, causando vírus mais nocivos para serem transmitidos ou evoluir”.

Os autores do estudo dizem ser provável que vários coronavírus que infetam os humanos têm tido origem em morcegos. Três podem causar morte: a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS), a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e o SARS-CoV-2, que origina a covid-19.

“A pandemia da covid-19 está a causar enormes danos sociais e económicos. Os governos devem aproveitar a oportunidade para reduzir os riscos das doenças infecciosas para a saúde, tomando também medidas decisivas para mitigar as mudanças climáticas”, disse Andrea Manica do departamento de zoologia da Universidade de Cambridge.