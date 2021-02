É o primeiro domingo de fevereiro, e nos Estados Unidos isso significa uma coisa: é dia de Super Bowl. Frente a frente, os vencedores das duas conferências da Liga de Futebol Americano (NFL na sigla em inglês) do país enfrentam-se para decidir quem é o campeão da Liga.

Menos público nas bancadas, e toneladas de testes, assim se assegura a realização deste evento. Durante a temporada, a NFL testou diariamente os seus jogadores, e nas últimas duas semanas, todos os jogadores finalistas foram submetidos a dois testes à covid-19 por dia.

A edição deste ano, que vai ser jogada no Raymond James Stadium, em Tampa Bay, na Flórida, coloca frente a frente os Kansas City Chiefs e os Tampa Bay Bucaneers, que jogam em casa, mas por uma mera coincidência.

Na calha está a defesa do troféu por parte dos Chiefs, que na temporada passada bateram os San Francisco 49ers por 31-20 e venceram o seu segundo troféu.

O jogo vai ainda contar com a presença da super estrela do futebol americano Tom Brady, que bate assim o recorde de mais presenças na final das finais desta modalidade, sendo que esta é a sua 10ª vez nesta final. Brady passou uma grande parte destes jogos com a camisola dos New England Patriots, mas agora veste as cores dos Bucaneers, e procura bater um outro recorde: tornar-se o primeiro jogador de sempre a vencer o título de campeão da NFL por sete vezes.

A partida tem hora de início marcada para as 18h30 (23h30 em Portugal continental), e será transmitida na Elevensports 1 e Elevensports 2, para quem prefira os comentários em inglês.