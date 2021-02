O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou, este sábado, um acordo coletivo de emergência com a TAP, após dez horas de reunião com a empresa.

De acordo com o sindicato, o documento que serve de base ao acordo será "levado à aprovação dos associados" e só divulgará detalhes no fim das negociações.

Recorde-se que na sexta-feira, os sete sindicatos de trabalhadores de terra da TAP chegaram a um acordo coletivo de emergência com a empresa, que prevê cortes só para salários acima de 1.330 euros, disse o secretário-geral do Sitava, José Sousa, citado pela agência à Lusa.