Fechado o dossiê presidenciais, os aparelhos partidários, das estruturas locais às direções nacionais, movimentam-se já a pensar no próximo ato eleitoral: as autárquicas de outubro. E depois de Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos terem reunido a semana passada para acertar uma primeira plataforma de entendimento em matéria de coligações, definem-se agora perfis e arregimentam-se nomes e apoios.

No PSD, mais longe de Sintra – para onde chegou a ser apontado, mas onde Marco Almeida e Filipa Roseta voltam a ser nomes mais falados se a opção de Rui Rio para o combate a Basílio Horta e ao PS não passar por um independente –, Santana Lopes é agora referido como provável candidato do PSD a Coimbra, contra o histórico presidente da Câmara socialista Manuel Machado.

Com os sociais-democratas_locais profundamente divididos, o nome do antigo primeiro-ministro e líder do partido – que entretanto já se desvinculou do Aliança – poderá funcionar como elemento pacificador e mobilizador.

Recorde-se que a primeira grande vitória autárquica de Santana ocorreu num outro então bastião socialista do distrito, a Figueira da Foz, praia de eleição dos conimbricenses no verão.