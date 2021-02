Sem Jorge Jesus no banco e após a derrota frente ao Sporting por uma bola a zero, a noite deveria ter sido de redenção para o Benfica, mas o resultado não passou de um empate.

Os 'encarnados' estiveram melhor na primeira parte do jogo, mas a eficácia faltou, e não produziram golos, com catorze remates contra apenas um dos vimaranenses.

Na segunda parte, com Darwin Núñez em campo a substituir Everton, o Vitória de Guimarães entrou melhor, mas rapidamente o Benfica voltou a tomar as rédeas do jogo, sem conseguir no entanto colocar a bola dentro da baliza vimaranense.

Foram dados cinco minutos de descontos, mas nem assim foi possível quebrar o empate a zeros no marcador. Com este resultado, o Benfica passa a estar a 11 pontos do líder Sporting, ao passo que o Vitória de Guimarães arrecada um total de 30 pontos na liga, e reduz para quatro a distância aos 'encarnados'.