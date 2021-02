O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial de Proença-a-Nova, encerrou, na quinta-feira, um estabelecimento de restauração e bebidas com nove pessoas por incumprimento das normas covid-19, na localidade de Corgas, no concelho de Proença-a-Nova.

"Na sequência de uma denúncia que dava conta que um estabelecimento se encontrava a servir refeições, os militares deslocaram-se de imediato para o local apurando que no seu interior encontravam-se nove pessoas a almoçar e a consumir bebidas", é possível ler no comunicado enviado pela autoridade aos órgãos de informação.

A ação culminou com a identificação das pessoas presentes no local, juntamente com o proprietário do estabelecimento. Perante o incumprimento das medidas contra o novo coronavírus, foram elaborados dez autos de contraordenação: um ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e nove por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

"A Guarda Nacional Republicana continuará a desenvolver esforços de sensibilização e fiscalização para o cumprimento da legislação vigente, no sentido de conter a disseminação da covid-19", concluiu.

Recorde-se que todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20h à semana e às 13h ao fim de semana.