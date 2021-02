Findo o alvoroço do mercado de transferências, está na hora de capitalizar as contratações, e todos procuram os três pontos nesta 17.ª jornada da Primeira Liga. O Benfica parte em quarto lugar na tabela, após a derrota frente ao Sporting por uma bola a zero. São agora nove pontos que afastam as ‘águias’ dos líderes do campeonato, numa altura de crise para a equipa da Luz, que ainda por cima não poderá contar com o técnico Jorge Jesus, em casa a recuperar do novo coronavírus, no banco. As ‘águias’ lutam assim uma guerra em duas frentes: por um lado, a aproximação ao SC Braga, FC Porto e ao Sporting CP; por outro lado, os ‘encarnados’ sentem cada vez mais perto a presença do Paços de Ferreira, apenas a dois pontos de distância.

Hoje, o SL Benfica recebe no Estádio da Luz o Vitória Sport Clube, que está a apenas quatro pontos de distância na tabela classificativa, com um jogo a menos.

A presença no mercado dos ‘encarnados’ não foi a mais ativa, conseguindo apenas inscrever Lucas Veríssimo, jogador que já estava na mira do Benfica desde o mercado anterior. Uma realidade que em nada se assemelha ao Benfica do início de temporada, que desembolsou quase 100 milhões de euros em reforços, mais do dobro do que Sporting CP e FC Porto juntos. Apesar do esforço financeiro, os ‘encarnados’ mal conseguem ver o primeiro lugar da tabela.

Os vimaranenses, por sua vez, têm pela frente a oportunidade de se colar aos primeiros lugares, e o SL Benfica terá de fazer todos os possíveis por quebrar a série de maus resultados.

De regresso ao plantel do Vitória estão o guarda-redes Bruno Varela e o médio Pepelu, que já recuperaram da infeção por covid-19.

Na antevisão, Rui Costa, vice-presidente do clube ‘encarnado’, disse querer “mais do que uma vitória” frente ao Vitória de Guimarães. “Neste momento temos a equipa toda à disposição, algo que não aconteceu durante muito tempo. Não temos o nosso treinador, mas temos qualidade suficiente para assumir as nossas responsabilidades”, frisou o ex-jogador em entrevista à BTV. Recorde-se que o SL Benfica chegou a ter 10 jogadores infetados com o novo coronavírus no seu plantel.

Já o Sporting, que assegurou a contratação de Paulinho ao SC Braga, por 16 milhões de euros – a maior transferência feita em Alvalade -– não mostra sinais de abrandamento. Foi com um golo tardio, aos 90+2 minutos, que os ‘leões’ derrotaram as ‘águias’ na última jornada, e com certeza vão querer tirar proveito desta confortável vantagem na 17.ª jornada.

Pela frente, os ‘leões’ têm hoje o Marítimo, que derrotou os verdes e brancos há apenas três semanas, em partida a contar para a Taça de Portugal, por duas bolas a zero.

A fechar a primeira volta do campeonato, Rúben Amorim não vai poder contar com Neto – o central viu o seu quinto cartão amarelo frente ao Benfica, na última jornada –, nem com João Mário.

Em antevisão à partida, no entanto, Amorim afirmou que “todos os jogadores do Sporting estão disponíveis para ser titulares ou estar no banco”, incluindo os novos reforços do clube, João Pereira e Paulinho. Matheus Reis ficará de fora da partida, já que “não tem as condições físicas necessárias”, justificou o técnico.

Tudo se alinha para o Sporting CP, que parece estar a aproximar-se do sonho de conquistar o título que lhe foge há 18 épocas, e na visita à Madeira os ‘leões’ são favoritos a vencer os três pontos, apesar de o Marítimo ter vencido duas das últimas cinco partidas em que recebeu o Sporting, empatando as outras três.

Paços pode ultrapassar ‘águias’ A 17.ª jornada pode trazer ainda uma surpresa à Primeira Liga. O Paços de Ferreira vai receber o Tondela, às 21h00. Na hipotética situação de uma derrota do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, na partida com início marcado para duas horas antes, o Paços fica encaminhado para ultrapassar as ‘águias’, que estão neste momento a apenas dois pontos de distância. Recorde-se que a equipa treinada por Pepa perdeu, pela última vez, precisamente frente ao Benfica, em dezembro do ano passado. Desde então, contam na liga com dois empates e cinco vitórias seguidas.