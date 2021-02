Sem vacinação, sem minis

Por cá, se calhar deveríamos optar pelo mesmo caminho, um género de “sem vacinação, sem minis” (não confundir sem com cem, senão muda tudo…) ou “sem vacinação não há café”.

“No jab, no pay” e “no jab, no pub”. Na Austrália, as frases não deixam espaço para dúvidas e vêm diretamente de uma campanha lançada pelo Governo local. A primeira, que diz que sem vacinação não há pagamento, indica sem margem para dúvidas que enquanto as crianças até aos 18 anos não forem vacinadas por escolha dos pais, estes não recebem os apoios familiares devidos. Quanto à segunda, é seguramente para os que gostam de beber o seu copo num bar ou numa discoteca, dirigida a adultos, sobretudo jovens adultos que se mostram (muitos deles) alheios à perigosidade do vírus, mas também à sua letalidade. A campanha é clara, existe um programa nacional de imunização que tem de ser cumprido e, para que as pessoas o percebam, nada como tocar onde lhes dói mais…

Também no Dubai, país que vai já bem avançado no seu plano de vacinação, existem restrições para quem não quer vacinar-se. Logo à partida, os funcionários públicos que não forem vacinados e tiverem de ficar em quarentena por contacto não veem esses dias contabilizados como trabalho e são-lhes debitados dias de férias. Há também quem diga que existem já companhias aéreas a prepararem as suas regras para levarem só quem tenha o certificado de vacinação em dia. No Reino Unido, empresas de canalização anunciam um “no jab, no job”, ou seja, sem vacinação não há trabalho para ninguém. Preparamo-nos, por isso, para um mundo bipolarizado entre os que são vacinados e os outros – e nos outros estão incluídos os que, por parvoíce, não querem submeter-se e os países do Terceiro Mundo, onde a vacina demorará muito a chegar, criando assim ainda mais assimetrias.

Mas, na verdade, aquilo que retiro destes exemplos é a forma assertiva e até básica com que as mensagens são passadas, para que todos as percebam e interiorizem. Por cá, se calhar deveríamos optar pelo mesmo caminho, um género de “sem vacinação, sem minis” (não confundir sem com cem, senão muda tudo…) ou “sem vacinação não há café”. Aposto que teríamos 99,9% da população deserta para ser vacinada e para cumprir com as regras. Ou como uma mensagem que recebi há dias, que perguntava se para a injeção da eutanásia também vai haver chicos-espertos fura-filas a passar à frente.

Se calhar, desta forma, com mensagens mais diretas e com exemplos que lhes doessem no “pelo”, algumas pessoas passassem de uma vez por todas a cumprir com o que é estabelecido e tivessem algum receio das consequências. Não vejo ninguém minimamente preocupado em receber multas. Mas se estas passarem a mexer nos seus gostos nas suas vontades e reais necessidades, aí parece-me que a história muda de figura. Ninguém quereria passar pelo drama de ficar à porta de um bar enquanto os amigos bebem umas canecas lá dentro. Nem conheço quem sobrevivesse à proibição de beber um café na esplanada com os vizinhos só porque se recusou a levar a pica. Agora imaginem que quem furou as filas era mesmo demitido dos seus empregos? Ou que quem andou para aí a fazer festas ilegais ficava proibido de entrar em eventos públicos durante x tempo, como acontece com as pessoas que se portam mal nos estádios de futebol?