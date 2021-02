É um homem convicto e frontal e apesar de só ter tido experiências noBragança e no Mãe d’Água, com uma passagem rápida pelo futebol sénior, Joaquim Evangelistas está à frente do Sindicato dos Jogadores de Futebol desde 2005. Com a alcunha de Varilhas, conheceu na faculdade, e tornou-se amigo, de Luís Neves, atual diretor da Polícia Judiciária. Nesta longa entrevista, Evangelista faz uma radiografia do que tem sido o papel do sindicato e de como procura defender os jogadores enquanto profissionais e como pessoas.

Quando se fala nos jogadores de futebol, o que nos vem à imagem são grandes carros e grandes joias. Mas isso é uma realidade que não representa, de todo, o mundo do futebol. No Campeonato de Portugal, noticiámos ainda esta semana que os testes à covid-19 são praticamente inexistentes e há pessoas a recibos verdes. É uma situação um pouco dramática aquela que nos chega. É verdade?

O mundo do futebol não é um mundo de sonho, por isso é que o sindicato foi constituído. Vai fazer 50 anos no próximo ano. O António Simões, o Artur Jorge, o Eusébio, o Vasco Gervásio, o José Eduardo, o Couceiro e o António Carraça, entre outros, foram de facto obreiros na construção de um modelo que garanta direitos e deveres aos jogadores. Isto é um processo que importa recordar, como é que chegámos aqui. Faço parte deste processo desde 2005 e sei bem, porque vivi confrontos e conflitos com os clubes por causa do incumprimento salarial, na Primeira e Segunda Liga. Foi um processo duro em que dei sempre a cara. Houve várias ameaças de greve e conseguimos introduzir no futebol português um modelo de licenciamento, nomeadamente financeiro, que permitiu acabar com o incumprimento salarial na Primeira e na Segunda Liga.

Hoje temos o controlo financeiro em quatro momentos da competição, temos uma comissão de auditoria e temos uma coisa fundamental que veio alterar por completo o incumprimento salarial em Portugal, que é o facto de a obrigatoriedade do pagamento salarial ser comprovada pelo revisor oficial de contas. Ou seja, não chega uma declaração do jogador a dizer que recebeu, que era aquilo que acontecia. E muitos deles eram coagidos ou tinham uma relação de dependência do presidente ou do treinador, e acabavam por subscrever essas declarações. E o incumprimento ia-se acumulando. Na Primeira e na Segunda Liga, nas competições profissionais, nós conseguimos. E foi um trabalho difícil. Estou a lembrar-me do Estrela da Amadora e do Vitória de Setúbal. Estive sempre na primeira linha. Tinha jogadores que não davam a cara, mas eu estive lá sempre. Sempre nos problemas.

Lembro-me do Boavista, com as claques e os confrontos diários, mas conseguimos mudar essa matéria. E depois conseguimos também encarar o jogador de outra forma, olhando para a sua proteção social, saúde e educação. O que fizemos nessa altura? Impus no sindicato que, todos os jogadores – fossem profissionais ou não – teriam uma resposta nossa. Ou seja, numa lógica de solidariedade, porque os amadores não podem ser sócios do sindicato – na altura criou-se a Associação Portuguesa de Jogadores Amadores. Mas nunca deixámos de estar ao lado dos jogadores amadores. Aliás, nos últimos anos vemo-lo no Oliveirense, no Leiria, no Fátima, e no Setúbal agora.

