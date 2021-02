Longe vai a loucura dos senhorios a exigirem 12 meses de renda. A braços com a pandemia, a solução que têm para arrendar a sua casa é baixarem os preços; caso contrário, ela fica no mercado por tempo indeterminado. A incerteza em relação ao futuro e os rendimentos mais curtos dos portugueses provocaram uma reviravolta no mercado de arrendamento. A somar a isso há ainda que contar com os imóveis que estavam alocados ao arrendamento local que entretanto entraram neste segmento. Esta é a realidade com que se deparou Carla Costa, que desde 2016 tinha a sua casa arrendada em Lisboa. E se, até agosto do ano passado, conseguia arrendar o seu T1 por mil euros na zona da Alameda, com a saída dos inquilinos – que optaram por comprar um imóvel mais perto do seu local de trabalho – só conseguiu fechar negócio quando foi baixando até chegar aos 700 euros. “Se dissessem que isto seria assim há um ano, teria dito que estariam loucos. Mas depois de ter recebido visitas atrás de visitas, não tive outra solução a não ser baixar o preço até este patamar e, ainda assim, foi difícil encontrar um novo arrendatário”.

A técnica comercial acredita que o cenário irá mudar mas, até lá, terá de se “sujeitar” a esta nova realidade, apesar de garantir que o novo valor só dá praticamente para pagar as despesas correntes. “Se contar com o empréstimo ao bancos, os seguros exigidos, o condomínio, os impostos, mais o IMI e todos os extras que aparecem, não sobra muito, ou seja, não tenho quase lucro e, se tiver de fazer obras, até tenho prejuízo”, assegura ao i.

Este não é um caso isolado. A mediadora Ana Ferreira lembra que o negócio só é fechado após dezenas de visitas e implica sempre a redução do preço por parte do senhorio. “Estou nesta atividade há muitos anos e começa a assemelhar-se cada vez mais à fase da troika. Com a explosão do turismo, havia pouca oferta e os preços dispararam. Passei por várias situações em que o arrendatário ficava com a casa sem nunca a ter visto. Era uma fase quase desesperante para quem procurava um imóvel. Agora assistimos ao inverso”, confessa ao i.

Redução desigual Mas essa queda de valores não vai acontecer de forma igual em todo o país. O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) garante ao i que o aumento da oferta irá verificar-se principalmente nas zonas que têm tipicamente maior concentração turística, ou seja, nos principais centros urbanos e na região do Algarve. “É expetável que se dê um aumento da oferta de ativos que migrarão do mercado de alojamento local e, como tal, que se assista a uma ligeira redução dos valores das rendas praticadas como, aliás, já tem vindo a verificar-se nos últimos tempos”.

