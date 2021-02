O mercado de luxo não está ao alcance de todos mas, mesmo assim, com a crise gerada pela pandemia, seria de esperar que este mercado contasse com algumas quebras. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Até porque “o verdadeiro mercado de luxo é bastante resiliente e apresenta preços pouco elásticos”, diz ao i Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal. “Neste segmento é expetável um aumento do tempo médio de venda dos imóveis, mas mantendo a estabilidade nos preços”, acrescenta.

Este é, aliás, um mercado que consegue resistir bem às crises. “O mercado de luxo foi e será sempre o menos impactado pelas crises pandémicas”, diz Patrícia Barão, head of residential da JLL, acrescentando que foi ainda registado “um aumento da dinâmica nas transações de imóveis com os valores mais altos”. Assim sendo, não há dúvidas: “Os preços deste segmento irão manter-se estáveis”.

Já Vasco Fernandes, managing partner da Engel & Völkers Quinta do Lago, explica que este mercado “tem-se revelado estável no que respeita a transações, principalmente na nossa área, Quinta do Lago e Vale do Lobo”.

A situação pandémica deixou os responsáveis do setor “um pouco apreensivos”, uma vez que “o mercado congelou tanto na oferta como na procura nos primeiros meses”. No entanto, os meses de verão trouxeram uma lufada de ar fresco e foi sentido, a partir dessa altura, “um grande aumento na procura e no que respeita a transações”, tendo a Quinta do Lago conseguido crescer face ao ano homólogo.

No que diz respeito a preços, o ano transato contou com uma estabilização neste segmento. Ainda assim, “a procura a aumentar e a escassez na oferta levaram a alguma tendência da subida de preços nos últimos meses”, avança Vasco Fernandes. No entanto, a incerteza da pandemia e as decisões políticas mundiais “podem trazer novidades ao mercado de luxo, mas são meras especulações”.

No entanto, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) tem outra visão. Questionado sobre se o mercado de luxo terá sido afetado pela pandemia, Luís Lima, presidente da associação, responde afirmativamente. E justifica: “Este segmento depende muito da procura e do investimento estrangeiro, que a pandemia veio limitar. No ano passado, o número de negócios feitos neste âmbito terá sido muito residual”, diz ao i.

