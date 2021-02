João Gonçalves garante que fez o negócio do ano. Durante seis meses foi acompanhando o anúncio de um imóvel que confessa ser “a casa dos seus sonhos”. Mas se, em outubro, ele estava à venda por 650 mil euros, agora conseguiu fechar negócio por meio milhão. “Fui acompanhando constantemente os valores. Em novembro, ainda fui visitar a casa mas, apesar de gostar muito, sabia que o banco não me ia dar crédito para esse valor, pois tinha de vender a minha, que estava avaliada em pouco mais de 300 mil euros. Neste caso, a espera foi o melhor amigo, porque desde janeiro que o preço sofreu um grande tombo até chegar a este patamar que conseguia acompanhar”, revela ao i.

Também Cristina Sousa seguiu os mesmos passos, mas com contornos ligeiramente diferentes. O seu problema não estava relacionado com o pedido de crédito, mas por achar que a casa estava sobreavaliada. “Nunca achei justo um T1 com pouco mais de 60 metros quadrados no Lumiar valer praticamente 400 mil euros. Tinha uma short-list de imóveis nessa zona e recebia alertas sempre que baixavam de preço, até que um dia fui informada de que uma das minhas casas de eleição tinha baixado quase para metade. Nem hesitei”, garante ao i. Estas experiências vão ao encontro das garantias dadas pelos responsáveis do setor, que afastam a ideia de queda de preços, mas justificam-nos com a tendência de ajuste do mercado.

E em relação ao futuro? Para o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), “tudo dependerá sempre da relação entre a oferta e a procura existente”, mas admite que a quebra será sempre maior no segmento alto (ver págs. 14/15) do que no segmento médio e médio baixo, onde se verifica maior procura. Ainda assim, diz que a incerteza continua a ser muito grande. “Neste momento de maior incerteza poderá haver uma diminuição da procura e uma revisão dos preços em baixa que, no meu entender, poderá ser inferior a dois dígitos, até porque uma desvalorização superior poderia ser insuportável. Mas havendo sinais positivos e de confiança, a procura poderá retomar e os preços readequarem-se à realidade de cada momento”, refere ao i Luís Lima.

Mas também aponta para riscos. “A instabilidade laboral das famílias acaba por aumentar o risco para a concessão de crédito, levando o setor financeiro a proteger-se, o que acaba por dificultar ainda mais o acesso à habitação pelos jovens e famílias que não conseguem comprar casa sem recorrer a empréstimo”. Este cenário, no seu entender, poderá ter um efeito perverso no panorama habitacional, “que não está preparado para dar a adequada resposta por via do mercado de arrendamento, em que os preços praticados continuam a estar muito além daquilo que as pessoas conseguem pagar, mesmo considerando que muitas delas acabam por se sujeitar a ultrapassar a sua taxa de esforço” (ver págs. 16/17).

