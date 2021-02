Ana Gomes bem podia aprender com Assis

A antiga eurodeputada quer dar a entender que os quase 500 mil votantes de André Ventura estão fora da lei e deveriam ser ilegalizados – calculo que deveriam ser enviados para alguma colónia de reeducação.

Ana Gomes, antiga eurodeputada e ex-candidata presidencial, quer continuar a dar apoiantes a André Ventura, não percebendo nada do que se passa. Ao pedir mais uma vez a ilegalização do Chega, Ana Gomes apenas põe André Ventura na posição de vítima, em vez de querer discutir as razões por que o candidato presidencial quase teve 500 mil votos.

Não se percebe como a socialista não entende isso pois, desde que o Tribunal Constitucional legalizou o Chega, o partido não mudou uma vírgula.

Ao contrário de Ana Gomes e de outros políticos, Ana Gomes não percebe que tem de enfrentar as bandeiras de Ventura e desmontá-las ou procurar explicá-las. Francisco Assis, por exemplo, é claro na questão dos ciganos. "Uma das coisas mais negativas que ocorreram na campanha para a Presidência da República foi a forma como o candidato da extrema-direita tratou a comunidade cigana.

