Espanha registou, esta quinta-feira, 29.960 casos do novo coronavírus e 432 vítimas mortais, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol. Em relação ao dia de ontem, há uma descida do número de novos casos (menos 1.636) e do número de mortes (menos 133).

A incidência de transmissão do vírus continua a diminuir, situando-se nos 783 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas ainda assim é, segundo o Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, "elevadíssíma" e "muito acima do objetivo final".

Desde o início da pandemia, as autoridades espanholas já deram conta de 2.913.425 casos de contágio e 60.802 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.