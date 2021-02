Depois de já no ano passado ter disponibilizado mais de 400 equipamentos e serviços tecnológicos a instituições de ensino, saúde e solidariedade social, a Altice Portugal doa equipamentos de comunicações ao Hospital Curry Cabral e ao Hospital dos Covões.

Com esta doação de dezenas de equipamentos, a empresa liderada por Alexandre Fonseca assegura tecnologia aos doentes internados que estão impedidos de receber visitas, não podendo, por isso, privar com familiares e amigos.

“Com esta crise pandémica, que tudo mudou na vida dos portugueses, a tecnologia foi a âncora que permitiu e permite continuarmos ligados. As circunstâncias atuais impõem à Altice Portugal, líder do setor das telecomunicações, uma responsabilidade acrescida num Mundo em que as comunicações se tornaram indispensáveis, quer para a ligação e união dos portugueses, quer para a área da saúde, da educação, quer para assegurar com eficiência a continuidade dos negócios das empresas”, diz a empresa em comunicado.

A Altice defende ainda que está a cumprir o compromisso “Estamos cá, estivemos sempre cá e vamos continuar” e que é sob este mote que “são já inúmeras as ações realizadas, ao longo de 2020 e agora em 2021, no âmbito da saúde e da responsabilidade social”.

Destaque ainda para as iniciativas que visam o combate ao isolamento de doentes com covid-19, pacientes crónicos de risco ou de idosos, como disso é exemplo a associação da Altice Portugal à GNR, ao abrigo do programa 65 Longe+Perto, numa iniciativa de promoção, através de videochamadas, do contacto dos idosos com a família, ou ainda, a doação de equipamentos a crianças de agregados familiares com baixos rendimentos, visando assim assegurar o ensino à distância destes alunos, minimizando as desigualdades de acesso à educação.