As autoridades de saúde italianas revelaram que nas últimas 24 horas foram diagnosticadas com covid-19 mais 13 mil pessoas, elevando para 2.597.446 o total de infeções registadas no país desde o início da pandemia.

Os novos dados dão ainda conta de mais 421 óbitos associados à doença, o que faz com que Itália tenha ultrapassado já as 90 mil vítimas mortais.

Atualmente, 19.700 infetados estão internados, dos quais mais de dois mil encontram-se nos cuidados intensivos.

O total de recuperados subiu para 2.076.928, depois de mais 17.680 pessoas terem ultrapassado a doença.

Neste momento Itália conta com 430 mil casos ativos de covid-19.