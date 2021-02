A venda de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus disparou no Brasil.

De acordo com um estudo realizado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), divulgado esta quinta-feira pelo site G1, as vendas de hidroxicloroquina, cujo uso é defendido pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, mais do que duplicaram de 963.596 unidades em 2019 para 2,02 milhões em 2020.

Além da hidroxicloroquina, uma droga tradicionalmente usada contra a malária, também a ivermectina (vermífugo) e a nitazoxanida (antiparasitário) tiveram vendas expressivas em 2020 – todos são medicamentos cuja eficácia não foi comprovada cientificamente no combate ao novo coronavírus, mas que foram precristos por vários médicos brasileiros.