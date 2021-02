O Governo Regional dos Açores vai fechar todos os estabelecimentos e proibir a circulação no período do Carnaval, de modo a conter a propagação da pandemia, anunciou esta quinta-feira o secretário regional da Saúde.

O Conselho do Governo decidiu que a partir das 20h00 da sexta-feira antes do Carnaval, 12 de fevereiro, todos os estabelecimentos de comércio não essencial têm de encerrar, assim como todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, excetuando aqueles que têm serviço de take-away e o serviço ao domicílio.

O secretário geral da Saúde, que anunciava em conferência de imprensa a atualização das medidas restritivas para combater a covid-19 nos Açores, declarou ainda que está prevista "a proibição de todas as festividades ligadas ao Carnaval e a proibição de circulação na via pública entre as 20h00 e as 05h00", nesse período.