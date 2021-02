O Sport Lisboa e Benfica anunciou, esta quinta-feira, que o treinador Jorge Jesus "apresenta uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2, detetado no dia 28 de janeiro".

De momento, o treinador das águias está "em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz” por não apresentar no seu “estado de saúde qualquer critério de gravidade".

Contudo, Jorge Jesus ainda não estará presente no banco dos encarnados no jogo desta sexta-feira, com o Vitória SC, pelo que caberá, novamente, ao treinador adjunto João de Deus dirigir a equipa na partida da 17º jornada da I Liga.