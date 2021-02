O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante deteve, esta quarta-feira, dois homens de 20 e 52 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Marco de Canaveses.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que permitiram identificar os suspeitos e dar cumprimento a dois mandados de buscas domiciliárias, onde foi possível apreender o seguinte material: 260 doses de heroína, 61 doses de cocaína, 840 doses de canábis, dois telemóveis e 274 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.