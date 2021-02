O Fundo Ambiental disponibiliza no seu site, a partir desta quinta-feira, uma ferramenta interativa que permite aos utilizadores consultar informação sobre as receitas obtidas e sua aplicação, desde 2017, ano da sua criação.

No período 2017-2020, o Fundo Ambiental aplicou cerca de 1340 milhões de euros em apoios e avisos dentro das suas atribuições, como alterações climáticas (211 milhões), recursos hídricos (108 milhões), danos ambientais (25 milhões) e resíduos e economia circular (10 milhões).

Nos apoios à mitigação e à adaptação às alterações climáticas, salienta-se o apoio à aquisição de viaturas elétricas, o financiamento à expansão dos metros de Lisboa e do Porto e o financiamento de projetos do setor industrial (descarbonização de processos industriais e de gases fluorados).

Em quatro anos, o programa de apoio à aquisição de veículos elétricos apoiou a aquisição total de 7451 veículos (4572 veículos ligeiros passageiros, 88 veículos ligeiros mercadorias, 1995 bicicletas elétricas, 88 motociclos, 143 ciclomotores elétricos 11 bicicletas de carga e 649 bicicletas convencionais), tendo comparticipado essas compras em cerca de 11,8 milhões de euros.

No caso dos recursos hídricos destacam-se, neste período, os apoios concedidos para intervenções em cursos de água afetados pelos incêndios, a sustentabilidade dos serviços de águas e a Operação Tejo, no âmbito da qual se removeram as lamas do leito do rio, evitando a ocorrência de episódios de poluição.

Quanto aos programas que mais recursos mobilizam, destacam-se os que assumem um caráter de continuidade, tais como a redução do défice tarifário (520 milhões), a sustentabilidade dos sistemas de águas (53,79 milhões) ou o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (243 milhões).