Nas últimas épocas habituámo-nos a que os jogos entre Belenenses e FC Porto caiam facilmente para o lado dos dragões. Claro que, neste caso, temos no lugar do Belenenses, o autêntico, um tal B-SAD ou, como costumo dizer, um clube em tempos chamado Belenenses. Seja como for, o facto é que este B-SAD ocupou o lugar dos azuis da i Divisão, embora sem cruz de Cristo.

Hoje, pelas 19 horas, o FC Porto vem a Lisboa para defrontar o tal Belenenses que já foi Belenenses e deixou de o ser, e há sempre episódios que vêm à superfície quando velhos rivais se encontram. Neste campeonato nacional, agora reduzido a dois candidatos pela desistência precoce do Benfica, que resolveu bem cedo abandonar as suas ambições e está agora metido no sarilho de tentar, no mínimo, ficar em terceiro lugar numa luta com o Braga que, não por acaso, já bateu recentemente a equipa de Jorge Jesus por duas vezes, na Luz, para o campeonato, e em Leiria, para a Taça da

Liga, os portistas não podem desligar-se da ficha e sabem bem disso. Portanto, são favoritos, e muito.

Recuemos no tempo. Até ao dia 14 de junho de 1942. Última jornada. No ataque de cada lado estavam jogadores de categoria: Varela Marques, Elói, José Pedro, Artur Quaresma e Franklin, nos da casa, que ao tempo eram as Salésias; Pinga, Pratas, Gomes da Costa, Correia Dias e Carlos Nunes na linha atacante dos portistas.

O povo que encheu as bancadas estava alegre e confiante. O Belém tinha realizado um bom campeonato – viria a ganhar a Taça de Portugal –, garantindo o terceiro lugar, atrás de Benfica (8 pontos a menos) e Sporting (4 pontos a menos), e com mais dois pontos do que o FC Porto, aliás conquistados no jogo de que estamos aqui a falar.

