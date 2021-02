Com o regresso de um confinamento mais rigoroso, a 15 de janeiro, para conter as mais de 200 mortes diárias por covid-19 em Portugal, as vítimas de violência doméstica voltaram a ter de passar muitas horas com os agressores em casa, à semelhança do que aconteceu em março e abril do ano passado. Como tal, há quem faça todos os esforços para tentar ajudar estas vítimas, apelando à imaginação e criando até uma espécie de botão de pânico local.

No município de Abrantes, os serviços da câmara municipal desenvolveram uma aplicação para telemóvel que incorpora um “botão de ajuda” para denúncia imediata. Este apoio tem como objetivo facilitar o contacto com o Serviço de Atendimento à Vítima de Abrantes, uma vez que “a pessoa agredida não tem de escrever obrigatoriamente qualquer mensagem ou falar, evitando assim a atenção do agressor”. Está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. A denúncia é recebida pelos serviços municipais de ação social que apoiam a vítima e, se necessário, reencaminham o caso para as forças de segurança ou junto da linha de emergência nacional.

“A aplicação Abrantes 360 Mobile é uma mais-valia para os cidadãos e vai ao encontro das intenções da autarquia de aproximar cada vez mais os munícipes dos serviços municipais. A covid-19 combate-se também desta forma e nós, como sociedade, somos responsáveis por acabar com este problema grave da violência doméstica, denunciando direta ou indiretamente, para uma ação rápida e eficaz. Não podemos deixar estas vítimas para trás e temos de continuar unidos em mais esta luta”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.

Rede de apoio necessária Para que esta ajuda possa dar frutos há que ter em atenção também toda a rede de apoio que é dado às vítimas. Ao i, Daniel Cotrim, psicólogo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), explicou que este tipo de mecanismos é sempre uma “mais-valia”, mas ressalvou que é igualmente importante a comunicação rápida de todos os serviços de apoio para que a vítima seja rapidamente auxiliada.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.