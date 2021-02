Cumprir pena por questões de violência doméstica, pedofilia ou outro crime igualmente grave pode não ser, para um guarda prisional, suficiente para deixar de exercer funções. Segundo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, os factos praticados no âmbito da vida privada só têm relevância disciplinar em casos de assinalável impacto no exercício da profissão. E essa é uma questão que tem levantado muitas críticas e feito soar alarmes. Se um guarda prisional for condenado, por exemplo, por violência doméstica, é viável continuar a exercer a sua profissão? As respostas dividem-se.

Ao i, o advogado João Cavaleiro sublinhou que a questão que tem de ser analisada é perceber que funções um guarda prisional exerce e que crimes cometeu. No entanto, ressalvou que, no caso de ser condenado por violência doméstica, o mais indicado seria, na sua perspetiva e em termos gerais, transferi-lo para serviços administrativos ou comunitários.

“O despedimento é um ato muito forte. Nas empresas privadas, só se pode ir para o despedimento se o trabalhador agredir o patrão ou um colega, porque os tribunais estão sempre a ver se há ali qualquer coisa que não possa ser o despedimento. Agora, genericamente, um guarda prisional que é, por exemplo, condenado por violência doméstica não demonstra uma aptidão para exercer a profissão. O que acho é que esses guardas prisionais devem ser transferidos de serviço para um serviço administrativo. Isso faz todo o sentido”, começou por dizer, realçando, que, no caso de crimes como a violência doméstica, um guarda prisional apresenta “indícios de abuso”.

