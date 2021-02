Portugal, uma "democracia com falhas"

Para esta avaliação contribuíram os sucessivos estados de emergência decretados durante a pandemia. Esses, diria eu, eram inevitáveis – e, no que toca ao que está em vigor, até pecou por tardio.

A diferença é subtil (uma descida de 8,03 para 7,90 pontos) e por isso não devemos exagerar a sua importância. Em todo o caso, como dizia alguém, as palavras ainda contam para alguma coisa, e portanto a passagem de Portugal da categoria de “país totalmente democrático” para a de “democracia com falhas”, segundo o Índice de Democracia do The Economist, não pode ser ignorada.

Mas a justificação para a queda no ranking democrático refere também “a falta de transparência no processo de nomeação do presidente do Tribunal de Contas”. E isto sim, deve preocupar-nos. Vítor Caldeira, o anterior presidente do TdC, era uma figura incómoda e a sua não recondução trouxe à memória um período em que a democracia esteve mais ameaçada do que nunca, em que ocupavam posições-chave, nomeadamente na justiça (mas também na banca ou na comunicação social), figuras cúmplices que se notabilizaram por não colocar obstáculos ao poder político.

