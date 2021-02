Foi sem dúvida um jogo de altos e baixos. O FC Barcelona, que se encontra no meio de uma grave crise financeira e pública, não parece ter um descanso, e a noite de quarta-feira não veio ajudar.

Logo aos 33 minutos, Kenedy, do Granada, recebeu o passe de Alberto Soro e fez o um a zero para a equipa da casa. Começava o início do fim do Barcelona nesta partida.

Até ao intervalo, no entanto, manteve-se o resultado. Mas logo aos 47 minutos, Roberto Soldado fez o segundo golo do Granada, assistido por Angel Montoro.

O resultado manteve-se, sem grandes situações de perigo. Mas o melhor estava para vir. Aos 88 minutos, Aarón Escandell marcou na própria baliza, após Griezmann ter atirado contra o poste, e estava feito o primeiro golo do Barcelona.

Se a partida foi escassa em momentos de perigo, os últimos 5 minutos compensaram absolutamente. Por volta da marca dos 90 minutos, o Barcelona ameaçou com o empate, por duas vezes. E ele chegaria mesmo, aos 90+2 minutos, através de Jordi Alba, que aproveito uma jogada de Lionel Messi e Griezmann.

O jogo foi a prolongamento, e o FC Barcelona foi a primeira equipa a pôr-se em vantagem, logo aos 99 minutos. Antoine Griezmann bisou, cabeceando para dentro da baliza do Granada e fazendo o três a dois.

A felicidade blaugrana durou pouco, e logo aos 103 minutos o Granada reestabeleceu a igualdade no marcador, com uma grande penalidade batida por Fede Vico.

Mas o FC Barcelona pôs o pé no acelerador na segunda parte do prolongamento, com golos de Frenkie de Jong, aos 108 minutos, e Jordi Alba, a fechar as contas do Barcelona, aos 113 minutos.

Com este resultado, os catalães seguem para as meias finais da Taça do Rei, e o Granada fica por esta fase do campeonato.