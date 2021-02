O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, condenou esta quarta-feira a pena de dois anos e oito meses de prisão aplicada ao opositor russo Alexei Navalny, considerando-a "inaceitável e politicamente motivada".

Sentencing of Alexei Navalny @navalny is politically motivated and against Russia’s international human rights obligations.



I will raise his case during my visit to Moscow this week.



The Foreign Affairs Council will discuss the implications and possible further action. https://t.co/G6xSczL79q