Nos últimos 15 dias, 54 mil empresas portuguesas pediram para aderir ao layoff simplificado e ao apoio à retoma progressiva. Os dados foram revelados esta quarta-feira pela ministra do Trabalho.

"Entre pedidos ao abrigo do layoff simplificado e ao abrigo do apoio à retoma, temos 54 400 pedidos de empresas para estas medidas de apoio à manutenção de emprego, neste contexto desconfinamento, abrangendo no total cerca de 281 mil trabalhadores. Isto relativamente a estes primeiros 15 dias de confinamento", disse Ana Mendes Godinho.

A governante acrescentou ainda que, neste período de tempo, foram entregues 49 mil pedidos de apoio de trabalhadores independentes e sócios-gerentes.