Aprendam com os alemães, os antigos maus

Enquanto o Governo português tentava esconder, já o Der Spiegel anunciava o que o Executivo de Angela Merkel pensava sobre nós e que vários médicos militares estavam a vistoriar instalações hospitalares portuguesas.

Já o escrevi algumas vezes, mas nunca é demais realçá-lo: mais facilmente se fala com um cientista consagrado internacionalmente do que com um político mediano ou mesmo um ator em Portugal. Ambos, em Portugal, têm assessores ou agências de comunicação, e o filtro é muitas vezes intransponível. Posto isto, diga-se que, felizmente, outros países não seguem o exemplo português e foi por essa razão que fomos sabendo pela imprensa germânica o que os militares alemães vêm fazer para Portugal. Enquanto o Governo português tentava esconder, já o Der Spiegel anunciava o que o Executivo de Angela Merkel pensava sobre nós e que vários médicos militares estavam a vistoriar instalações hospitalares portuguesas.

Ontem, enquanto entre nós muito se especulava, já na Alemanha os jornais davam conta do envio de 26 profissionais militares, entre médicos e enfermeiros e, segundo alguns meios de comunicação social, auxiliares. Só praticamente ao final do dia é que as autoridades portuguesas deram um ar da sua graça, apesar de não terem especificado concretamente o que os alemães virão fazer e que tipo de ajuda trazem – algo que, como disse, foi adiantado pela comunicação social alemã e por um governante.

