As perguntas ressoam desde março: o Governo fez bem ou mal em salvar a TAP da falência? Como seria Portugal sem a sua companhia aérea de bandeira? A TAP deve continuar a ter maioria de capitais públicos ou voltar a ser privatizada? Estas e outras questões têm acompanhado as conversas sobre aviação e TAP. Para já, o consenso parece não existir.

O Estado português injetou 1,2 mil milhões de euros na TAP em 2020 para salvar a empresa da falência, mas a companhia aérea ainda vai precisar de mais financiamento nos próximos anos. Segundo o Governo, o auxílio à TAP vai superar os 3,7 mil milhões de euros até 2024, para fazer face à crise que se instalou no setor da aviação devido à pandemia – e isto usando o cenário atual como ponto de partida.

O valor até pode ser público ou privado, mas o Estado português (detentor de 72,5% da companhia) terá sempre de suportar o montante caso a empresa não consiga financiar-se nos mercados.

O plano de recuperação da TAP prevê que o break-even operacional – ou seja, quando a operação passa a representar ganhos – será atingido em 2023. Segundo o plano, a companhia já terá um resultado operacional positivo em 2024, embora ainda tenha necessidade de financiamento. E estará finalmente em condições de começar a devolver os empréstimos contraídos a partir daí. “Em 2025 [a TAP] estará em condições de começar a devolver dinheiro ao Estado”, garantiu o ministro Pedro Nuno Santos.

As perspetivas de evolução do setor e da própria TAP são, porém, bastante incertas, pois, entre outras coisas, continuam a depender de fatores externos. Mas é o histórico de prejuízos da companhia, registados ao longo dos anos, que, regra geral, faz o cidadão comum “torcer o nariz” à intervenção e às estimativas do Governo para a empresa. Entre 2008 e 2019, a companhia aérea acumulou prejuízos de 928 milhões de euros, já deduzindo os lucros de 21,2 milhões de euros registados em 2017. E nos primeiros meses de 2020, as perdas dispararam, face à pandemia, chegando aos 701 milhões.

