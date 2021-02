Qual Lei Seca nos anos 20 e 30 da década de XX, nos EUA, a proibição de ajuntamentos, promulgada pelo Governo, tem sido ignorada por alguns portugueses. Realizadas com um pretexto – aniversário ou casamento, por exemplo – ou simplesmente por pura diversão, as festas ilegais parecem proliferar num país que soma um total acumulado de 13.017 vítimas mortais e 731.861 infetados.

“A minha grande indignação é que sabemos que isto está mau para toda a gente, as pessoas precisam de sobreviver, é uma verdade”, começou por contar Mariana (nome fictício), que prefere não revelar a identidade por temer represálias. “Mas aquilo que me deixa frustrada é o facto de quem cumpre as regras, fica em casa a ver pessoas em festas como se nada fosse, como se não vivêssemos uma pandemia”, desabafou a mulher que trabalha na indústria da diversão noturna.

“Não há fiscalização. A marca para a qual trabalho fez uma festa online, de cem pessoas, por exemplo. Não tenho nada contra as festas, mas, quando deparo com certas imagens, penso que se tratam de festas como aquelas que aconteciam antes do coronavírus ter surgido”, confessou Mariana, que denunciou a ocorrência de eventos em bares e espaços culturais no Cais do Sodré, em Alcântara, em Marvila e na Margem Sul, nas primeiras semanas de janeiro.

“Eu conheço toda a gente. Já aconteceu falar com pessoas que estão nessas festas e que me dizem ‘Eu por acaso entrei de máscara, mas...’ Quando os vídeos surgem nas redes sociais, faço uma espécie de jogo com os meus amigos e o meu companheiro e digo ‘Encontrem uma máscara nos vídeos’”, narrou, considerando que quem frequenta estes eventos “não tem noção da gravidade da doença quando esta não toca à sua porta”.

“Não quero fazer queixinhas, muitos são meus amigos, mas faz-me confusão como é que andam em festas. Eu não lhes quero mal nenhum”.

“Há locais onde existem festas todos os dias. É normal que, ao nível de ruído, não haja nenhuma queixa em espaços localizados em zonas industriais, imaginemos, mas os clientes estão lá, sem preocupação, sem uma única máscara”, avançou.

“Esta gente que vai a estas festas, em restaurantes, bares ou em casas privadas, está a marimbar-se para tudo o resto. Quer álcool e diversão”, explicou a trabalhadora que vive em regime de layoff há quase um ano e sente na pele as consequências económicas da pandemia de coronavírus. “Dizem que estão de máscara, mas as imagens dizem o contrário. Eu dei por mim a falar com o meu companheiro e a pensar que tem de haver dinheiro a passar por fora, as chamadas luvas. Se assim não for, por que raio as autoridades não intervêm nestes casos?”, questionou.

Leia o artigo de opinião na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.