Jeff Bezos vai deixar a liderança executiva da empresa a partir do terceiro trimestre, sendo substituído por Andy Jassyno cargo de CEO da Amazon Web Services (AWS).

Bezos, segundo o comunicado da Amazon, passará a ser chairman do grupo.

“Estou muito contente por anunciar que no terceiro trimestre farei a transição para chairman da Amazon e Andy Jassy vai tornar-se CEO”, informou Bezos numa comunicação aos funcionários.

“Pretendo concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas. Andy é conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele vai ser um líder notável e tem toda a minha confiança”, sublinhou.

Recorde-se que Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes, fundou a Amazon em 1994, uma empresa dedicada, inicialmente, à venda online de livros, agora é uma gigante mundial do comércio eletrónico, com um valor de atualmente 1,6 biliões de dólares, cerca de 1,3 biliões de euros.