O Manchester United, que chegou a estar na liderança da Premier League, chegou ao confronto com o Southampton apenas com uma vitória nas quatro partidas anteriores, o que lhe valeu a descida para o segundo lugar na tabela.

Frente ao Southampton, no entanto, os red devils não deixaram dúvidas. Foram nove golos ao longo de toda a partida, que logo aos dois minutos viu Jankewits, médio dos visitantes, ser expulso após ter visto um vermelho direto.

Em vantagem numérica ao longo de praticamente toda a partida, começou a chuva de golos. Wan-Bissaka aos 18 minutos, Rashfrod aos 25, até houve espaço para um autogolo de Bednarek aos 34 minutos, e mais um de Cavani aos 39 minutos.

Nos últimos 45 minutos da partida, o cenário não foi diferente. O Southampton ainda conseguiu fazer um golo, que acabaria anulado após verificação do VAR. Martial bisou, aos 69 e aos 90 minutos, McTominay fez mais um golo aos 71 e o internacional português Bruno Fernandes juntou mais um golo ao seu histórico, ao bater uma grande penalidade aos 87 minutos. Já depois do tempo regulamentar, aos 90+3 minutos, houve ainda espaço para Daniel James fazer o nono golo da partida.

A noite foi desastrosa para o Southampton e Bednarek, que aos 34 minutos de partida acertou na própria baliza, foi mesmo expulso, aos 86 minutos, após ver um cartão vermelho direto.

Com esta vitória, o Manchester United arrecada três importantes pontos e atinge a igualdade com o Manchester City, que está no primeiro lugar da tabela, com 44 pontos e dois jogos por disputar.